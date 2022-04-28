Atık suları yağmur suyu hattından dereye veriyordu!

Kocaeli Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesinden geçen Kiraz Dere ve çevresinde rutin kontroller esnasında, kirlilik tespit edildi. Kirliliğin kaynağının tespitine yönelik çalışmalarda, kirliliğin bölgede faaliyet gösteren bir boru Profil Fabrikasından kaynakladığı tespit edilerek, hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla tutanak tutuldu

CEZA UYGULANACAK

Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, dereden alınan numunelerin incelenmesi ve sonuçların alınması sonrasında, atık sularını İSU Genel Müdürlüğüne ait yağmur suyu hattına verdiği, oradan da dereye deşarj ettiği tespit edilen firma hakkında tutanak tutuldu. Firmaya, tamamlanan işlemleri sonrasında, Kocaeli Valiliği tarafından cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.