Video Yaşam Atık suları yağmur suyu hattından dereye veriyordu! | Video
Atık suları yağmur suyu hattından dereye veriyordu! | Video

Atık suları yağmur suyu hattından dereye veriyordu! | Video

28.04.2022 | 13:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Atık suları yağmur suyu hattından dereye veriyordu! | Video 03:18
Atık suları yağmur suyu hattından dereye veriyordu! | Video 28.04.2022 | 13:35
Yolcu bagajından 29 bin 400 ecstasy çıktı | Video 01:25
Yolcu bagajından 29 bin 400 ecstasy çıktı | Video 28.04.2022 | 13:55
Bisikletliyle gezen çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 01:09
Bisikletliyle gezen çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 28.04.2022 | 13:43
Asiye’ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi | Video 05:48
Asiye'ye pitbull saldırısı ile ilgili davada tutuklu 4 sanık tahliye edildi | Video 28.04.2022 | 13:43
At yarışı oynayan adam kalbine yenik düştü | Video 01:32
At yarışı oynayan adam kalbine yenik düştü | Video 28.04.2022 | 13:43
Tortum Şelalesi’nde gökkuşağı resitali | Video 03:49
Tortum Şelalesi’nde gökkuşağı resitali | Video 28.04.2022 | 13:15
Bursa’da 10 bin kişilik tarihi iftar | Video 05:50
Bursa'da 10 bin kişilik tarihi iftar | Video 28.04.2022 | 13:12
Yüksekova’da nesli tükenmekte olan ’balaban kuşu’ bulundu | Video 03:54
Yüksekova’da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu | Video 28.04.2022 | 13:11
Şereflikoçhisar’da restoranda çıkan yangın korkuttu | Video 01:19
Şereflikoçhisar'da restoranda çıkan yangın korkuttu | Video 28.04.2022 | 13:11
İstanbul’da çadır ve karavan talebinde artış | Video 05:37
İstanbul'da çadır ve karavan talebinde artış | Video 28.04.2022 | 12:36
Kurtarmak istediği yaralı karaca ile 10 metre yükseklikten böyle düştü | Video 04:20
Kurtarmak istediği yaralı karaca ile 10 metre yükseklikten böyle düştü | Video 28.04.2022 | 12:08
Muğla’da metan gazı faciası: 4 ölü | Video 01:42
Muğla'da metan gazı faciası: 4 ölü | Video 28.04.2022 | 10:04
Bursa’da şoke eden görüntüler! Özel araçla dilenci servisi | Video 00:58
Bursa'da şoke eden görüntüler! Özel araçla dilenci servisi | Video 28.04.2022 | 11:29
Kartal’da 5 araç birbirine girdi! Kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video 02:41
Kartal’da 5 araç birbirine girdi! Kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video 28.04.2022 | 11:18
Kartal’da 5 araç birbirine girdi, kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video 02:41
Kartal’da 5 araç birbirine girdi, kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video 28.04.2022 | 11:16
Vatandaşlar balkondan süpürge fırlatınca hırsızlar neye uğradıklarını şaşırdılar | Video 02:25
Vatandaşlar balkondan süpürge fırlatınca hırsızlar neye uğradıklarını şaşırdılar | Video 28.04.2022 | 11:16
Müge Anlı SON BÖLÜM | 28 Nisan 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 12:37
Müge Anlı SON BÖLÜM | 28 Nisan 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 28.04.2022 | 10:58
İstanbul’da korku dolu pitbull saldırısı kamerada! Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı | Video 06:18
İstanbul’da korku dolu pitbull saldırısı kamerada! Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı | Video 28.04.2022 | 10:52
Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı! İşte o patlayıcılar... | Video 03:26
Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı! İşte o patlayıcılar... | Video 28.04.2022 | 11:01
2 günlük kuzunun ’anne’ demesi duyanları şoke etti! | Video 04:21
2 günlük kuzunun 'anne' demesi duyanları şoke etti! | Video 28.04.2022 | 10:54

Kocaeli Başiskele İlçesinde bulunan Kiraz Dere’de, görülen kirlilik üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucu, atık suları dereye veren bir firma tespit edilerek hakkında soruşturma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesinden geçen Kiraz Dere ve çevresinde rutin kontroller esnasında, kirlilik tespit edildi. Kirliliğin kaynağının tespitine yönelik çalışmalarda, kirliliğin bölgede faaliyet gösteren bir boru Profil Fabrikasından kaynakladığı tespit edilerek, hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla tutanak tutuldu

CEZA UYGULANACAK
Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, dereden alınan numunelerin incelenmesi ve sonuçların alınması sonrasında, atık sularını İSU Genel Müdürlüğüne ait yağmur suyu hattına verdiği, oradan da dereye deşarj ettiği tespit edilen firma hakkında tutanak tutuldu. Firmaya, tamamlanan işlemleri sonrasında, Kocaeli Valiliği tarafından cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA