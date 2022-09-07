Fatih ve Beyoğlu'nda ATM'den para çekmek isteyen yabancı uyruklu kişiler ilginç bir tuzağa düştü. Onlara yardım etme bahanesiyle yanına gelen dolandırıcılar hesaplarını boşalttı. İddiaya göre para çekmek üzere olan ve yabancı uyruklu olan şahsın yanına giden dolandırıcı önce kartı alıyor ardından şifresini öğreniyor el çabukluğu ile de kartı kolunda saklıyordu.

ATM fareleri yakalandı! 'Kartınızı ATM yuttu' deyip hesabı boşalttılar | Video

Mağdur kişiye de "Burası yabancı banka olduğu için kartınızı ATM yuttu" diyordu. Şahıs gittikten sonra da kartı alıp başka bir ATM ya da pos cihazını kullanarak hesabı boşaltıyorlardı.