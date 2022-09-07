Video Yaşam ATM fareleri yakalandı! 'Kartınızı ATM yuttu' deyip hesabı boşalttılar | Video
ATM fareleri yakalandı! 'Kartınızı ATM yuttu' deyip hesabı boşalttılar | Video

ATM fareleri yakalandı! 'Kartınızı ATM yuttu' deyip hesabı boşalttılar | Video

07.09.2022 | 11:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşlerin yeniden yargılandığı davada karar | Video 03:07
Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşlerin yeniden yargılandığı davada karar | Video 07.09.2022 | 12:15
Eski sevgili dehşeti kamerada! Önce kafasına vurdu, sonra belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti | Video 00:42
Eski sevgili dehşeti kamerada! Önce kafasına vurdu, sonra belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti | Video 07.09.2022 | 12:15
50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete düşürdü | Video 02:01
50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete düşürdü | Video 07.09.2022 | 12:15
Son Dakika: Müge Anlı’da bol vaatli dolandırılma iddiası: 350 bin lirasından oldu! | Video 04:59
Son Dakika: Müge Anlı'da bol vaatli dolandırılma iddiası: 350 bin lirasından oldu! | Video 07.09.2022 | 11:11
Yenikapı’daki İETT kazasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı | Video 03:15
Yenikapı’daki İETT kazasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı | Video 07.09.2022 | 11:41
Kocaeli’de işçileri taşıyan otobüs ağaçlara çarparak durabildi | Video 01:55
Kocaeli'de işçileri taşıyan otobüs ağaçlara çarparak durabildi | Video 07.09.2022 | 11:41
Yaşlı adamın bisikletiyle ölüme gidiş anları ortaya çıktı | Video 02:23
Yaşlı adamın bisikletiyle ölüme gidiş anları ortaya çıktı | Video 07.09.2022 | 11:38
Yenikapı’daki İETT kazasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı | Video 03:15
Yenikapı’daki İETT kazasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı | Video 07.09.2022 | 11:38
Öfkeli kadın tartıştığı adama sopayla vurdu, kendisini engellemeye çalışan adama ise tokat attı | Video 01:17
Öfkeli kadın tartıştığı adama sopayla vurdu, kendisini engellemeye çalışan adama ise tokat attı | Video 07.09.2022 | 11:38
Yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! Bakan Kasapoğlu: Yüzde 80’lik karşılama oranına imza attık | Video 00:49
Yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! Bakan Kasapoğlu: "Yüzde 80'lik karşılama oranına imza attık" | Video 07.09.2022 | 11:28
Doğalgaz desteği yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir | Video 02:07
Doğalgaz desteği yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir | Video 07.09.2022 | 11:26
Atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Eylül 2022 Çarşamba atv izle! | Video 12:07
Atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Eylül 2022 Çarşamba atv izle! | Video 07.09.2022 | 11:14
10 yıllık sahte hayat havalimanında son buldu | Video 01:03
10 yıllık sahte hayat havalimanında son buldu | Video 07.09.2022 | 11:17
Pendik’te 200 bin liralık soygun! İşyerine ait depoyu dakikalar içinde böyle boşalttılar | Video 03:00
Pendik’te 200 bin liralık soygun! İşyerine ait depoyu dakikalar içinde böyle boşalttılar | Video 07.09.2022 | 11:08
Seyir halindeki otomobil böyle takla attı | Video 00:26
Seyir halindeki otomobil böyle takla attı | Video 07.09.2022 | 11:08
Babasının cenazesine giderken kaza yaptı, eşinin bacağı koptu | Video 02:07
Babasının cenazesine giderken kaza yaptı, eşinin bacağı koptu | Video 07.09.2022 | 11:08
ATM fareleri yakalandı! ’Kartınızı ATM yuttu’ deyip hesabı boşalttılar | Video 00:11
ATM fareleri yakalandı! 'Kartınızı ATM yuttu' deyip hesabı boşalttılar | Video 07.09.2022 | 11:07
Yakalanmamak için gömleğinin altına sakladı, yine de yakalandı | Video 00:17
Yakalanmamak için gömleğinin altına sakladı, yine de yakalandı | Video 07.09.2022 | 10:56
DİAYDER üyeleri hakim karşısında | Video 00:37
DİAYDER üyeleri hakim karşısında | Video 07.09.2022 | 10:56
Sarıyer’de park yeri tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 02:28
Sarıyer'de park yeri tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 07.09.2022 | 10:04

İstanbul Fatih ve Beyoğlu’nda ATM’lerden para çekmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşlara yardım etme bahanesiyle kartını alıp şifresini öğrenen ve hesaplarındaki paraları çeken 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin aynı yöntemle 4 farklı olaydan 100 bin liraya yakın para aldıkları tespit edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih ve Beyoğlu'nda ATM'den para çekmek isteyen yabancı uyruklu kişiler ilginç bir tuzağa düştü onlara yardım etme bahanesiyle yanına gelen dolandırıcılar hesaplarını boşalttı. İddiaya göre para çekmek üzere olan ve yabancı uyruklu olan şahsın yanına giden dolandırıcı önce kartı alıyor ardından şifresini öğreniyor el çabukluğu İle de kartı kolunda saklıyordu. Mağdur kişiye de "burası yabancı banka olduğu için kartınızı ATM yuttu" diyordu. Şahıs gittikten sonra da kartı alıp başka bir ATM ya da pos cihazını kullanarak hesabı boşaltıyorlardı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Bu yöntemle dolandırılan mağdurların artan şikayetleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler 38 yaşındaki Süleyman T. ve 28 yaşındaki Onur G. Gözaltına alındı. Esnaf oldukları öğrenilen iki şüphelinin çeşitli suçlardan da kayıtlarının olduğu belirlendi.

İLGİNÇ YÖNTEMLE 100 BİN LİRA VURGUN

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin kart alıp pos cihazından para çekme yöntemiyle 4 farklı olaya karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler ile birlikte pos cihazlarına da el konuldu. Dolandırıcıların bu ilginç yöntemle 100 bin lira ya yakın para aldıkları öne sürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA