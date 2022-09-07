ATM fareleri yakalandı! 'Kartınızı ATM yuttu' deyip hesabı boşalttılar | Video

İstanbul Fatih ve Beyoğlu’nda ATM’lerden para çekmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşlara yardım etme bahanesiyle kartını alıp şifresini öğrenen ve hesaplarındaki paraları çeken 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin aynı yöntemle 4 farklı olaydan 100 bin liraya yakın para aldıkları tespit edildi.

Fatih ve Beyoğlu'nda ATM'den para çekmek isteyen yabancı uyruklu kişiler ilginç bir tuzağa düştü onlara yardım etme bahanesiyle yanına gelen dolandırıcılar hesaplarını boşalttı. İddiaya göre para çekmek üzere olan ve yabancı uyruklu olan şahsın yanına giden dolandırıcı önce kartı alıyor ardından şifresini öğreniyor el çabukluğu İle de kartı kolunda saklıyordu. Mağdur kişiye de "burası yabancı banka olduğu için kartınızı ATM yuttu" diyordu. Şahıs gittikten sonra da kartı alıp başka bir ATM ya da pos cihazını kullanarak hesabı boşaltıyorlardı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Bu yöntemle dolandırılan mağdurların artan şikayetleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler 38 yaşındaki Süleyman T. ve 28 yaşındaki Onur G. Gözaltına alındı. Esnaf oldukları öğrenilen iki şüphelinin çeşitli suçlardan da kayıtlarının olduğu belirlendi.

İLGİNÇ YÖNTEMLE 100 BİN LİRA VURGUN

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin kart alıp pos cihazından para çekme yöntemiyle 4 farklı olaya karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler ile birlikte pos cihazlarına da el konuldu. Dolandırıcıların bu ilginç yöntemle 100 bin lira ya yakın para aldıkları öne sürüldü.