ATM’yi bile dolandırdılar! Sahte dolar basan çeteden milyonluk vurgun

Banka yetkilileri; bankanın iki farklı ATM'sine sahte olarak düzenlenmiş 50 dolarlık banknotların yatırıldığını, sahte dolarların Türk Lirası'na çevirilerek nakit olarak çekildiğini söyledi ve banka adına şikayetçi oldu.

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon | Video

İnceleme başlatıldı. 29 çete üyesinin kimliği tespit edildi. Adana, İstanbul, Kastamonu, Samsun ve Zonguldak'ta çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.