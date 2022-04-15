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Giriş Tarihi: 15.4.2022 09:14 Son Güncelleme: 15.4.2022 09:55

ATM'yi bile dolandırdılar! Sahte dolar basan çeteden milyonluk vurgun

EMİR SOMER EMİR SOMER
ATM’yi bile dolandırdılar! Sahte dolar basan çeteden milyonluk vurgun

Son dakika haberi... İstanbul’da bankamatiklere yatırdıkları sahte dolarları Türk Lirası’na çevirerek çeken ve 80 bin dolar haksız kazanç sağlayan bir çete çökertildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Ülkemizde faaliyet yürüten bir bankanın yetkililerinin başvurusu üzerine inceleme başlatıldı.

Banka yetkilileri; bankanın iki farklı ATM'sine sahte olarak düzenlenmiş 50 dolarlık banknotların yatırıldığını, sahte dolarların Türk Lirası'na çevirilerek nakit olarak çekildiğini söyledi ve banka adına şikayetçi oldu.

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon | Video

İnceleme başlatıldı. 29 çete üyesinin kimliği tespit edildi. Adana, İstanbul, Kastamonu, Samsun ve Zonguldak'ta çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Toplamda 80 bin dolar haksız kazanç elde etikleri saptanan çetenin 23 üyesi "Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Parada Sahtecilik" suçlarından ötürü yakalanarak gözaltına alındı.

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ATM'yi bile dolandırdılar! Sahte dolar basan çeteden milyonluk vurgun
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