Haberler Yaşam Haberleri Avcılar patlayan kablolar mahalle sakinlerini korkuttu
Giriş Tarihi: 1.3.2023 11:08

Avcılar patlayan kablolar mahalle sakinlerini korkuttu

Avcılar'da yeni yapılan binaya bağlanan yeraltı elektrik kabloları kısa devre yaparak yanarken, peş peşe patlamalar mahalle sakinlerini korkuttu.

DHA
Avcılar patlayan kablolar mahalle sakinlerini korkuttu

Denizköşkler Mahallesi Seçkin Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen henüz içinde kimsenin oturmadığı binaya bağlanan yeraltı kabloları saat 22.30 sıralarında kısa devre yaptı.



Duman çıkması ardından aralıklarla patlamalar oldu. Yer altındaki kabloların kıvılcımlar çıkararak uzun süre patlamalara yol açması üzerine korku içerisinde evlerinden sokağa çıkan çevredeki binalarda oturanlar elektrik kurumuna ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.



İtfaiye ekibi çok kısa süre içerisinde gelirken, yeni binanın çatı yağmur tahliye borusunun toprak halindeki zeminin altına döşenen kabloların ıslanması sonucu kabloların kısa devre yaptığı belirlendi.



İtfaiye erleri yolu araç ve yaya trafiğine kapatırken, yağmur tahliye borusunun yeraltı kablosunun bulunduğu yere su akıtmasını durdurmaya ve kürekle kuru toprak alarak patlama olan yere döküp müdahale etti. Patlama ve yangının önemli ölçüde durması ardından itfaiye ayrılırken elektrik görevlileri de daha sonra gelerek inceleme yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Mansur Yavaş'tan şartlı yardım skandalı! Lise hazırlayıp taleplerini sunmuş
Bakanlıktan dev izolatör hamlesi
Akşener pes etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bil de konuş
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden İYİ Partili Turhan Çömez'in iftiralarına yanıt: İzah edilebilir tarafı yok
Tezahürat budur, hadi söyle!
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
Kayseri’de deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi - 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar patlayan kablolar mahalle sakinlerini korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA