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Giriş Tarihi: 3.11.2022 15:19

Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran M.H.T. (27), adliyeye sevk edildi.

Avcılar’da Atatürk Anıtı’na baltayla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na dün saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı. M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Çevredekiler, ekip arabasına götürülen M.H.T.'ya tepki gösterdi. Avcılar Kaymakamlığı, "Atatürk Anıtı'na zarar veren M.H.T. adlı şüpheli, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" açıklaması yaptı. M.H.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
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