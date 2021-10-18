Avcılar’da çöken balkon sayısı 6’ya yükseldi! Bina mühürlendi

Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki 4 katlı Deviz Apartmanı'nın giriş katındaki balkon dün saat 16.30 sıralarında gürültü ile çöktü. Çöken balkonun demirlerinin büyük ölçüde korozyona uğradığı, dokunulduğunda kendiliğinden dağılacak hale gelmiş olması dikkat çekti. Olay sonrası Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ile zabıta ekipleri çöken balkonun bulunduğu binayı inceledi.

Avcılar’da bir apartman dairesinin balkonu çöktü, bina tahliye edildi

1 YILDA 6'NCI BALKON

Ambarlı Mahallesi'ndeki son olayla birlikte Avcılar'da son bir yıl içerisinde kendiliğinden balkonu çöken bina sayısı 6'ya yükseldi. Çöken diğer 5 balkon ise şunlar: 11 Ekim 2020 tarihinde Gümüşpala Mahallesi Çobansuyu Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci kat balkonu çöktü, park halindeki iki araçta hasar meydana geldi. 15 Aralık 2020 tarihinde Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak, o tarihte henüz boşaltılmayan 5 katlı binanın 4 ve 5'inci kat balkonları, demirler sökülürken gürültü ile çöktü, 2 işçi ağır yaralandı. 9 Şubat 2021 tarihinde Ambarlı Mahallesi'ndeki Martı Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü kat balkonlarından biri kendiliğinden çöktü, ölen veya yaralanan olmadı. 4 Haziran 2021 tarihinde Denizköşkler Mahallesi'nde 4 katı binanın 2 ve 3'üncü kat balkonları yine kendiliğinden çöktü, bina mühürlendi. 3 Ağustos 2021 tarihinde ise Merkez Mahallesi Menekşe Sokak'ta bulunan o tarihte sadece 1 ailenin terk etmediği 30 yıllık 1 dükkan ve 10 daireli Kömürcoğlu Apartmanı'nın 4'üncü kat balkonu kendiliğinden çöktü. Olay üzerine bina mühürlendi.