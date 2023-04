Avcılar’da korkutan görüntü: ’Güm’ diye ses geliyor!

"HER AN ÜSTÜMÜZE YIKILACAK KORKUSU YAŞIYORUZ"

Riskli raporu bulunan ve yıkılması gereken apartmanın yan binasında oturan Gülsen Önder, endişeli olduklarını söyledi. Önder, "Yandaki apartman her an üstümüze yıkılacak diye korkuyla oturuyoruz. Bina çatlamış, ikiye ayrılmış. Hala bu binayı böyle tutuyorlar. Niye bu binayı bekletiyorlar anlamadım. Yıkılıyor zaten. 'Güm' diye ses geliyor. Bakıyoruz ki tavan çökmüş. Apartman mı yıkılıyor ne oluyor ? Bir ay öncesine kadar oturan vardı. Sonra müteahhide verelim dediler, herhalde anlaşamadılar. 'Bizim binamız sağlam binamızda sıva çatlağı var' diye kendilerini oyaladılar oturdular. Tehlikeli. Bizim binamız da çürük burası da kentsel dönüşüme girecek yıkılacak. Acil olarak bu binanın yıkılması gerek. Daha müteahhitle anlaşacaklarmış. Görüşmedeler. Bilmiyorum müteahhit ne zaman yıkar burayı. Yoksa belediye mi yıkar ? Acil bir şeyler yapsınlar. Bizim canımız da güvende değil. Çoluk çocuğumuz var. Bu kadar boş vermezlik olmaz geldim geliyorum diyor" diye konuştu.