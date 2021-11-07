Avcılar’da otomobil, yön tabelasının direğine çarptı: 1 yaralı

Avcılar'da D-100 Karayolu'ndaki kaza, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece yönünden gelen 34 BEG 67 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi.
BİR KİŞİ YARALANDI
Otomobil hızla Merkez Üniversite Kampusü üst geçidinin hemen önündeki yön tabelalarını taşıyan direklerden birine çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı çağrılan 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
BEYLİKDÜZÜ YÖNÜNDE YOĞUNLUK OLUŞTU
Kaza nedeniyle tek şeridin kapandığı D-100 karayolunda Beylikdüzü yönünde yoğunluk oluştu.