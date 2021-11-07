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Giriş Tarihi: 7.11.2021 04:14

Avcılar'da otomobil, yön tabelasının direğine çarptı: 1 yaralı

DHA
Avcılar’da otomobil, yön tabelasının direğine çarptı: 1 yaralı

Avcılar'da D-100 Karayolu'nda, bir otomobilin üst geçitin yanındaki yön tabelasının direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Avcılar'da D-100 Karayolu'ndaki kaza, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece yönünden gelen 34 BEG 67 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Otomobil hızla Merkez Üniversite Kampusü üst geçidinin hemen önündeki yön tabelalarını taşıyan direklerden birine çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı çağrılan 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

BEYLİKDÜZÜ YÖNÜNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle tek şeridin kapandığı D-100 karayolunda Beylikdüzü yönünde yoğunluk oluştu.

Kaza yapan otomobil trafik ekiplerinin incelemesi ardından kaldırıldı.

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Avcılar'da otomobil, yön tabelasının direğine çarptı: 1 yaralı
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