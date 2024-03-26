Avcılar’da pazarda gurbetçi kadının cep telefonunu çaldılar

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Civa Sokak'ta meydana geldi. Pazardan annesi ve bebek arabasındaki çocuğu ile dönen Esin Yeni'nin yanına arkadan iki kişi yaklaştı. Birinin kendisine dokunduğunu hisseden Esin Yeni arkasını dönüp baktığında şüphelilerden biri "Pardon abla" diyerek uzaklaştı. Şüpheliler uzaklaşırken ceplerini yoklayan kadın kısa süre önce aldığı telefonun yerinde olmadığını anladı. Esin Yeni, annesine bu kişilerin hırsız olduğunu söyledi. Anne, koşarak şüphelilerden birini yakalarken, diğeri kaçtı. Genç kadın, polise ve eşine haber verdi. Gelen polis ekipleri, Cezayir uyruklu olan şüpheliyi gözaltına alırken, çalınan telefonu üst aramasında bulamadı. Ekipler, hırsızlık iddialarını inkar eden şüphelinin yanındaki Arnavutluk uyruklu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ALMANYA'YA DÖNECEKLERDİ

Almanya'da yaşadıklarını belirten Esin Yeni, "Pazardan dönüyorduk. Arkamda birilerinin olduğunu park halindeki bir arabanın camındaki yansımadan gördüm. Kamera kayıtlarında da var. Sağ cebimden telefonumu almış. Önce taciz etmek istediğini düşündüm. Döndüm, 'Pardon abla' dedi ve yürümeye devam etti. Ceplerimi kontrol ettim, telefonun çalındığını anladım. Anneme seslendim. İki kişinin peşlerinden koştu. Birisini yakaladı ama o sırada telefonu, kaçan diğerine vermiş. Karakola götürüldü. Telefonun maddi değeri çok yüksek. Normalde bugün yurt dışına uçmamız gerekiyordu. Uçuş biletimizi iptal etmek zorunda kaldık. 'Telefonumu bul' uygulaması ile telefonun en son Esenler'de olduğunu gördük. Eşim polislerle gitti, adreste bulunan telefoncuya sordular. 'Tanımıyorum, iş yerindeki kamera çalışmıyor' diyor. Aslında korktum. Çocuğum vardı. Taciz ediliyorum zannettim. İftar saatiydi, etrafta fazla kimse yoktu. Peşlerinden çok fazla da koşamadık. İnşallah bulunur" şeklinde konuştu.

Polis, güvenlik kamera kayıtlarından diğer şüphelinin tespit edilerek yakalanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.