Avukattan milyon dolarlık vurgun

İstanbul Adliyesi'nde görevli avukat Aydın M.'nin, dosyaya 24 milyonluk sahte senet yerleştirip hacze kalkıştığı ortaya çıktı. İşadamı Mehmet Yahya Sönmez, 11 Ekim 2019'da vefat edince iki çocuğu ve eşine milyonlarca lira ve çok sayıda taşınmaz miras olarak kaldı. İki yıl sonra kızı Burcu Sönmez'e özel bir bankadan hesaplarına haciz konulduğuna dair mesaj geldi. Borcu olmadığı için mesajdan şüphelenen Burcu Sönmez, e-devlet'ten kontrol edince mallarına ve banka hesaplarına haciz konulduğunu fark etti. Avukatları harekete geçti. Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü'nce açılan hacizlerin, vefat eden babasının borçlarından kaynaklı olduğu iddiasıyla 1.5 milyon dolarlık (24 milyon lira) senetle gerçekleştiği belirlendi. Senetlerdeki imzaların merhuma ait olmadığını fark eden aile, itirazda bulundu. Aile, haciz için oluşturulan dosyada İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki bir yargılama sırasında 3 adet protokol fotokopisinin sunulduğunu ortaya koydu.Bu kez 2010'da Mehmet Yahya Sönmez'in borçlu olarak bulunan ve kapanan dosyanın peşine düşen aile, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne "Aslı gibidir" kaşesi vurulan senetlerin ne şekilde dosyaya konulduğunu sordu. Dosyaya sahte evrak yerleştirildiğini anlayan Burcu ve Burak Sönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aile, kendilerinden sahte senetle yaklaşık 24 milyon lirayı tahsil etmeye çalışan kişi ya da kişilerin bulunarak cezalandırılmasını talep etti. İncelemelerde, 2010'da kapanan dosyalara sahte imzalı senetler konularak haciz işlemi başlatıldığı, mübaşire bin lira rüşvet verilerek dosyanın arşivden çıkarılıp bir AVM'de Mithat B. isimli kişiye teslim edildiği belirlendi. Olayla bağlantısı bulunan avukat Aydın M. ile Mithat B., Çetin T. ve Hüseyin Ş. gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden 4 şüpheli tutuklandı.