Ayasofya, ramazanda bir başka güzel

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi dört yıldır cami olarak ibadete açık. Ramazan ayında da birçok insan tarafından ziyaret ediliyor. SABAH'a konuşan ziyaretçiler, ramazanda ilk cami ziyaretlerine Ayasofya'dan başladıklarını söylüyor.Kevser Şencan (67): "İslamiyet için, ibadet ve imanımız için Ayasofya çok güzel. Ramazanda ayağı tutan, gözü gören herkes Ayasofya'ya gelsin.Rıdvan Köseoğlu (22): "Ramazanı Ayasofya'ya gelmek için iple çekiyordum. Atalarımın bu tarihi mekânda neler yaptıklarını gördüm."Zinnet Avcı (50): "Dönem dönem kilise, cami ve müze oldu. Sonrasında bize yine cami olduğunu görmek nasip oldu. Çok güzel, çok başka bir şey bu."Aysen Feyz (24): "Mübarek yerleri gezmek için İstanbul'a geldik. Ayasofya en güzel camilerden biri ve manevi bir yer."