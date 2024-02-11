Ayaydın, “Protokolde değil halkın masasında olacağız"

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 31 Mart Yerel Seçimleri için saha çalışmalarına devam ediyor. Muğla'yı karış karış gezen Ayaydın, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini sunuyor. Ayaydın, zaman zaman düzenlenen etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu kapsamda Ayaydın, Milas Devecilik Kültürü ve Deve Güreşlerini Yaşatma Derneği tarafından Milasspor yararına organize edilen deve güreşlerine katıldı. Protokolde oturmak yerine seyircilerin vatandaşların masasına misafir olan Ayaydın, "Hep söylediğim gibi ben halkın arasında olmayı onlarla iletişim halinde olmayı seviyorum. Burada da protokolde oturmak yerine hemşehrilerimin masasına misafir olmayı tercih ettim. Dertleştik, iyi oldu. Muğla'da eksik ne gördüklerini sordum, gördüm ki herkes dertli. Bir sor bin ah işit durumu var. Tüm eksikleri gidereceğiz evelallah. 31 Mart'ı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Bizde takım oyunu vardır, bir takım oyunlar yoktur

Muğla İl Tarım Müdürlüğü görevini başarı ile yaparken, AK Parti'den Milas Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Barış Saylak ile bir araya gelen Ayaydın, 31 Mart seçim sürecini değerlendirdi. Ayaydın, "Barış Saylak görevi gereği Muğla'nın köylerini karış karış gezen, sorunlara son derece hakim, çok değerli bir kardeşimizdir. O'nun deneyimlerinden, gözlemlerinden yararlanmak bizim işimizi kolaylaştıracak, daha hızlı aksiyon almamızı sağlayacaktır. Bu vesileyle dikkati bir konuya çekmek istiyorum. Bizim adaylarımız da teşkilatlarımız da çok güçlüdür, tek gayeleri hizmet yarışına katkı sunmaktır. Rakiplerimizde örneklerini bu ara sıkça gördüğümüz gibi istediklerini alamayınca bir anda partisini kötüleyip küsenler olmaz. AK Parti ile rakipleri arasındaki fark da zaten budur. Adaylarımızın tek gayesi, hizmet yarışına, hangi sıfatla olursa olsun edindikleri bilgi ve tecrübe ile katkı sunmaktır" ifadelerini kullandı.