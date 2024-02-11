Ayaydın, “Protokolde değil halkın masasında olacağız"
AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 31 Mart Yerel Seçimleri için saha çalışmalarına devam ediyor. Ayaydın, “Protokolde oturmak yerine hemşehrilerimin masasına misafir olmayı tercih ettim. Dertleştik, iyi oldu. Muğla’da eksik ne gördüklerini sordum, gördüm ki herkes dertli. Bir sor bin ah işit durumu var. Tüm eksikleri gidereceğiz evelallah” dedi.
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