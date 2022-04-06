Aylin Sözer cinayetinde dehşet evinde yeni deliller! ’Katliam adım adım geldi’

Korkunç olay 29 Aralık 2020 günü İstanbul Maltepe'de gerçekleşti. Kemal Ayyıldız, akademisyen Aylin Sözer'i vahşice katledip sonrasında hiçbir şey olmamış gibi ona ait banka kartlarıyla işlemler yapmaya çalıştı. Takılarını bile aldı. Ardından da kardeşinin göndermiş olduğu hesap numarasına para göndermeye çalıştı. Evi de ateşe verdi.
TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından Ayyıldız hakkında "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
(Murat Delbe)
CİNAYET ADIM ADIM GELDİ ARAŞTIRMASI
Yargılama sürerken mahkeme olay yerinde Aylin Sözer'e ait bir elektronik eşya bulunup bulunmadığı konusunda araştırma ve inceleme yapılmasını istedi. Çünkü Sözer'i katleden Kemal Ayyıldız'ın olayı planladığı, gerek sosyal medyadan gerekse kişisel telefonundan rahatsız ettiği yani cinayetin adım adım yaklaştığı iddiası gündeme gelmişti.
EVDEKİ ELEKTRONİK CİHAZLAR İNCELEMEYE ALINDI
Bu kapsamda polis ekipleri mahkeme kararı doğrultusunda dehşet evinde olayın ardından yeniden arama yaptı. Ekiplerin tuttuğu tutanağa göre kapı mühürlüydü. Mühür açılıp eve girildi. Bir saat süren araştırmaların ardından Aylin Sözer'in evinden 4 adet elektronik cihaz incelenmek üzere aldı.
İçinde bilgisayar kasası ve tamamen yanmış bir elektronik eşya da vardı. Ekipler materyalleri incelemeye aldı. Davanın seyrini etkileyip etkilemeyeceği merak edilen araştırmanın sonucu ise mahkemeye gönderilecek.Son dakika haberi | Türkiye'yi sarsan 'Aylin Sözer' cinayetinde yeni gelişme: 2 numaralı sanıktan şok IBAN sözleri Aylin Sözer cinayetinde son dakika: "Gözetleme deliğinden baktığımızda..."