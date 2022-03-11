Son dakika haberi | Türkiye’yi sarsan ’Aylin Sözer’ cinayetinde yeni gelişme: 2 numaralı sanıktan şok IBAN sözleri

"IBAN İSTEDİ, BORCUMU GÖNDERECEK SANDIM"

Davanın ilk celsesinde Kemal Ayyıldız izahtan vareste bir savunma yaparak, suçsuz olduğunu öne sürdü. Cinayeti kendisinin işlemediğini, kendisine maskeli bir şahıs tarafından tuzak kurulduğunu ve tehdit edildiğini belirtti. Bu savunmanın ardından gözler diğer sanığın ifadesine çevrildi. Celse arası Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alınan Murat Delbe, Aylin Sözer'i tanımadığını ve ağabeyinin kendisine 200 lira borcu olduğunu söyledi. Olay günü evde yatarken ağabeyinin kendisini arayarak IBAN'ını istediğini anlatan Delbe, "Bana neden IBAN'ı istediğini söylemedi. Ben de kendisine neden istediğini sormadım. Borcumu göndereceğini düşündüm. Ağabeyime IBAN'ımı gönderdim" dedi.