Haberler Yaşam Haberleri Azılı hırsız yakayı bu sefer ele verdi
Giriş Tarihi: 3.4.2022 11:23 Son Güncelleme: 3.4.2022 11:29

Azılı hırsız yakayı bu sefer ele verdi

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Azılı hırsız yakayı bu sefer ele verdi

Denizli’de girdiği evden yaklaşık 27 bin 500 TL değerinde bin 700 Euro ve 9 bin TL para çalan, 9 ayrı suçtan hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız İzmir’de saklandığı adreste yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril ilçesinde bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen Nurtem D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İlçedeki girdiği bir evden yaklaşık 27 bin 500 TL değerinde bin 700 Euro ve 9 bin TL para çalan hırsızın İzmir'in Konak ilçesindeki evinde saklandığını tespit eden ekipler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Nurtem D.'nin saklandığı ikamete operasyon düzenledi. Operasyonla Nurtem D. battaniyenin arasında saklanmış vaziyette yakalandı.

Azılı hırsız Nurtem D.'nin İstanbul, İzmir ve Eskişehir illerinde de işlediği 9 ayrı hırsızlık suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Nurtem D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Elini kolunu sallayarak yaptığı son hırsızlık ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
İyiliğin adı Büşra! Terk edilen bebeğe sütannelik yaptı
Otel odasında ölü bulunmuştu: Midesinden çıkanlar şoke etti!
TMO Genel Müdürü Güldal: Gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanmayacak
Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Türkiye bu görüntüleri konuştu! Antalya'da öldüresiye dövülen Şenız Gülpınar dehşet anlarını anlattı: Kızını buradan al yoksa...
Son dakika haberi: Ukrayna'dan barış müzakeresi açıklaması! 'Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir'
ARKADAŞINA GÖNDER
Azılı hırsız yakayı bu sefer ele verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA