Babasının böbreğiyle hayata tutundu

İstanbul'da yaşayan mühendis Ramazan Serçe (25) 8 yıldır yüksek tansiyon sorunu yaşıyordu. Bir gün yine tansiyon sorunu nedeniyle doktora gittiğinde böbrek hastası olduğu ve kendisine organ nakli yapılması gerektiğini öğrendi. Nakil olana kadar diyet yapması ve yaşantısına dikkat etmesi gereken gencin günden güne erimesine, yemek yiyemediğini görmeye baba yüreği dayanamadı. İdris Serçe (48) oğluna böbreğini vermek için gönüllü oldu. İstanbul'da özel bir hastanenin Üroloji ve Böbrek Nakli Uzmanları Op. Dr. Mert Altınel ve Op. Dr. Serkan Akıncı gerçekleştirdiği nakil operasyonuyla yeniden hayata tutunan Ramazan Serçe "Babalar Günü'nde hep ben babama hediye verirdim. Şimdi babam bana verdiği böbreğiyle en güzel hediye oldu. Babam bana ikinci kez hayat verdi" dedi.Baba İdris Serçe "Babalar Günü'ne az bir zaman kala operasyon gerçekleşti. Bu benim babalık görevimdi. Çocuğum için ne gerekiyorsa yaparım. Onun ayağa kalktığını görmek benim için en büyük Babalar Günü hediyesi" diye konuştu.