Bağcılar’daki ’lego’ binanın yıkımına başlandı

"BİRİNCİ GÜNDEMİMİZ KENTSEL DÖNÜŞÜM"

Yıkım çalışmalarını yerinde izleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de "Dönüşümle birlikte burada daha güzel, güvenli ve modern bir bina olacak. Bağcılar'da en önemli gündemimiz kentsel dönüşüm. Vatandaşlarımızın rahatı, güveni ve huzuru için çalışmalara gece gündüz devam ediyoruz. Binayla ilgili yıkım kararı 2022 yılının aralık ayında alınmıştı. Birinci gündemimiz kentsel dönüşümdür. Son 1 yılda kentsel dönüşüme yoğun bir şekilde ağırlık veren altyapı çalışmaları oluşturduk. Malikler binanın kentsel dönüşüme girmesi için bize müracaat etti, Burada yeni bir yapı inşa edeceğiz. Riskli bina statüsüne girdi, hak sahiplerine kira ve kredi yardımından faydalanmış olacaklar. Son 1 yılda yıkım kararı alınmış bin 500 bağımsız bölümü yıktık. Konut ve işyeri olmak üzere bin 500 bağımsız bölümünün de yıkım kararı alındı önümüzdeki günlerde yıkımını gerçekleştireceğiz" dedi.