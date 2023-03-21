Görüntüsüyle sosyal medyaya konu olan o bina yıkıldı | Video 21.03.2023 | 12:32 Bağcılar’da kentsel dönüşüm çerçevesinde sosyal medyada çok konuşulan iki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen Uğurlu Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Kontrollü şekilde yıkımı yapılan binanın yerine şehir estetiğine uygun bir bina yapılacak. Yıkım işlemi de havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kentsel dönüşüm çerçevesinde Bağcılar'da bulunan yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılmaya başlandı. Yıkımı yapılan yerler arasında sosyal medyada da görüntüsüyle "gündem olan" 28 yıllık 8 katlı bina da bulunuyor. 1995 yapımı bina 1999 Marmara depreminden sonra orta hasarlı olduğu tespit edilmişti. Güçlendirme yapmayan bina için yıkım kararı verildi. 14 daireli binada 60 kişi oturuyordu. Gerekli tedbirlerin alındığı binalar, Bağcılar Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'de yıkım yerine gelerek inceleme de bulundu.

YERİNE ŞEHİR ESTETİĞİNE UYGUN BİR BİNA YAPILACAK

Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi 17 numarada bulunan boş ve korunaklı binanın yıkımı için önce gerekli tedbirler alındı. Daha sonra ise riskli yapı raporu bulunan binanın yıkımına başlandı. Riskli alanda bulunan binada hak sahiplerine 48 ay boyunca 3 bin 500 TL kira ödenecek. Kontrollü şekilde yıkımı yapılan binanın yerine şehir estetiğine uygun bir bina yapılacak.