Video Yaşam Konyalı Kore gazisine Seul'den ziyaretçi sürprizi! Önünde eğildiler | Video
Konyalı Kore gazisine Seul'den ziyaretçi sürprizi! Önünde eğildiler | Video

Konyalı Kore gazisine Seul'den ziyaretçi sürprizi! Önünde eğildiler | Video

16.05.2024 | 12:34

Kore Savaşı'na katılan Konyalı gazi 94 yaşındaki İhsan Damdam, aradan geçen yıllara rağmen Koreliler tarafından hatırlanıyor olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletlerin çağrısıyla 25 Temmuz 1950'de Bakanlar Kurulunun Güney Kore'ye kuvvet gönderme kararı doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilen askerler arasında yer alan Damdam, Seul'den Konya'ya gelen heyetle buluştu. Bir dizi ziyaret için kentte bulunan Güney Kore Seul Büyükşehir Konseyi Sağlık ve Refah Komitesi heyetiyle Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın daveti üzerine bir araya gelen Damdam, kendisine gösterilen saygıdan dolayı büyük mutluluk yaşadı. Damdam'ın önünde saygıyla eğilen heyettekiler de duygu dolu anlar yaşadı.

- "SİZ OLMASAYDINIZ BİZ OLMAZDIK' DEDİLER"
Gösterilen vefa ziyaretinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Damdam, Kılca'nın davetiyle unutamayacağı bir gün yaşadığını söyledi.
Damdam, kafeteryada bir araya geldiği Korelileri görünce şaşırdığını belirterek, "Kadınlar Pazarında zeytin alacaktım. Telefon çaldı, 'Seni alacağız.' dediler. Seul'den gelmişler. Beni görünce hepsi kucakladı, elimi öptüler, sarıldılar. İyi insanlar, unutmadılar. En önemli tarafı bu. Bana sarıldılar, ağladılar. 'Siz olmasaydınız biz olmazdık.' dediler. Dünyanın bir ucundan gelmişler, unutmamışlar. Kore gazisi pek kalmadı, çoğu öldü." ifadesini kullandı.

- "ONLARIN SAYGI GÖSTERİSİ BÖYLEDİR"
Heyetin önünde eğildiğinde duygulandığını anlatan Damdam, "Onların saygı gösterisi böyledir. 20 sene önce davet üzerine Kore'ye gitmiştim. Her şey değişmiş, kalkınmışlar. Her sene Kore'den gelirlerdi. İki yıldır gelmiyorlardı. Görünce duygulandım." dedi.

Kılca ise Korelileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler de bu güzel buluşmaya vesile olduk. Onlar, bizim çınarlarımız. Gereken hürmeti ve muhabbeti eksik etmeme gayretiyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tramvayda dilenci operasyonu: Dilenen çocuklar yakalandı | Video 02:51
Tramvayda dilenci operasyonu: Dilenen çocuklar yakalandı | Video 16.05.2024 | 12:33
Gece uyurken telefonu hacklendi, 10 dakikada 300 bin lira dolandırıldı | Video 05:37
Gece uyurken telefonu hacklendi, 10 dakikada 300 bin lira dolandırıldı | Video 16.05.2024 | 12:33
Konyalı Kore gazisine Seul’den ziyaretçi sürprizi! Önünde eğildiler | Video 03:32
Konyalı Kore gazisine Seul'den ziyaretçi sürprizi! Önünde eğildiler | Video 16.05.2024 | 12:34
Beşiktaş’ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması! Patlama anı kamerada | Video 00:44
Beşiktaş'ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması! Patlama anı kamerada | Video 16.05.2024 | 10:18
Başakşehir’de yapılan inşaat çalışması esnasında tarihi mağara ve kanal bulundu | Video 06:50
Başakşehir’de yapılan inşaat çalışması esnasında tarihi mağara ve kanal bulundu | Video 16.05.2024 | 09:34
Hatay’da şiddetli yağışlar sonrası denizin rengi değişti | Video 03:26
Hatay'da şiddetli yağışlar sonrası denizin rengi değişti | Video 16.05.2024 | 09:34
Beşiktaş’ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması | Video 00:10
Beşiktaş'ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması | Video 16.05.2024 | 09:34
SON DAKİKA: İstanbul’da 5 katlı binada patlama! Olay anı kamerada 01:05
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Olay anı kamerada 16.05.2024 | 09:41
Taksici meslektaşını vurarak öldürmüştü, olay anı görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:53
Taksici meslektaşını vurarak öldürmüştü, olay anı görüntüsü ortaya çıktı | Video 16.05.2024 | 08:47
Esenyurt’ta 2 motorcu sokak ortasında rastgele ateş açtı | Video 01:57
Esenyurt'ta 2 motorcu sokak ortasında rastgele ateş açtı | Video 16.05.2024 | 08:47
Mahzen-47 operasyonlarında elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video 00:56
Mahzen-47 operasyonlarında elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video 16.05.2024 | 08:48
Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra annesi kavuştu! 46:13
Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra annesi kavuştu! 15.05.2024 | 21:03
Sinop’ta 80 gram bonzai ele geçirildi | Video 00:30
Sinop’ta 80 gram bonzai ele geçirildi | Video 15.05.2024 | 17:00
Kayseri’de aranan şahıslara 81 polis ile operasyon: 14 gözaltı | Video 00:56
Kayseri'de aranan şahıslara 81 polis ile operasyon: 14 gözaltı | Video 15.05.2024 | 16:30
Isparta’daki uçak kazasının firarisi 17 yıl sonra İstanbul’da yakalandı | Video 02:12
Isparta’daki uçak kazasının firarisi 17 yıl sonra İstanbul’da yakalandı | Video 15.05.2024 | 15:18
Yer altı mağarasında keçi kurtarma operasyonu | Video 00:48
Yer altı mağarasında keçi kurtarma operasyonu | Video 15.05.2024 | 15:17
Antalya’da sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışına eş zamanlı operasyon | Video 04:05
Antalya'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışına eş zamanlı operasyon | Video 15.05.2024 | 14:28
Ünlü köpek eğitmenine emlakçı şoku: 200 bin TL dolandırıldı | Video 04:19
Ünlü köpek eğitmenine emlakçı şoku: 200 bin TL dolandırıldı | Video 15.05.2024 | 14:19
İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı | Video 00:55
İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı | Video 15.05.2024 | 15:37
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD’li profesör akrepleri bırakıp ülkesine uçtu | Video 03:07
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD'li profesör akrepleri bırakıp ülkesine uçtu | Video 15.05.2024 | 15:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA