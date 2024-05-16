SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Olay anı kamerada
Son dakika haberleri | İstanbul Beşiktaş'ta 5 katlı binanın 3. katında doğalgaz patlaması yaşandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Olay anı kamerada 16.05.2024 | 09:41
00:53
01:57
Esenyurt'ta 2 motorcu sokak ortasında rastgele ateş açtı | Video 16.05.2024 | 08:47
00:56
46:13
00:30
Sinop’ta 80 gram bonzai ele geçirildi | Video 15.05.2024 | 17:00
00:56
Kayseri'de aranan şahıslara 81 polis ile operasyon: 14 gözaltı | Video 15.05.2024 | 16:30
02:12
00:48
Yer altı mağarasında keçi kurtarma operasyonu | Video 15.05.2024 | 15:17
04:05
04:19
Ünlü köpek eğitmenine emlakçı şoku: 200 bin TL dolandırıldı | Video 15.05.2024 | 14:19
00:55
03:07
04:40
00:54
Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü: O anlar kamerada | Video 15.05.2024 | 14:00
04:43
01:11
11:37
00:54
Gaziantep'te FETÖ-PDY'ye kıskaç operasyonu: 20 gözaltı | Video 15.05.2024 | 12:25