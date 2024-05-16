Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Olay anı kamerada
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Olay anı kamerada

SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Olay anı kamerada

16.05.2024 | 09:41

Son dakika haberleri | İstanbul Beşiktaş'ta 5 katlı binanın 3. katında doğalgaz patlaması yaşandı.

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SON DAKİKA: İstanbul’da 5 katlı binada patlama! Olay anı kamerada 01:05
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 katlı binada patlama! Olay anı kamerada 16.05.2024 | 09:41
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