Tramvayda dilenci operasyonu: Dilenen çocuklar yakalandı | Video
Karaköy-Kabataş tramvay hattında dilencilik yaptırılan küçük çocuklar, zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.
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