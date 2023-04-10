Bağcılar’daki silahlı saldırı kamerada

YAKALAMAK İÇİN PEŞİNDEN KOŞTULAR

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, dernek binasından bazıları saldırganı yakalamak için arkasından koştu ancak yakalayamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralandıkları öğrenilen M.Y. ve S.Y. tedavileri için hastaneye kaldırıldı. M.Y. ve S.Y.'yi yaralayan kişinin aralarında husumet olan akrabası olduğu iddia edildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.