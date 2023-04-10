Bağcılar'da silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı! | Video
BAĞCILAR'da dernek binası önünde bekleyen kişilere, silahla ateş açıldı. Saldırıyı husumetli olan akrabanın yaptığı iddia edilirken, kurşun isabet eden 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
YAKALAMAK İÇİN PEŞİNDEN KOŞTULAR
Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, dernek binasından bazıları saldırganı yakalamak için arkasından koştu ancak yakalayamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralandıkları öğrenilen M.Y. ve S.Y. tedavileri için hastaneye kaldırıldı. M.Y. ve S.Y.'yi yaralayan kişinin aralarında husumet olan akrabası olduğu iddia edildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.
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