Bağcılar'da silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı! | Video 10.04.2023 | 09:28 BAĞCILAR'da dernek binası önünde bekleyen kişilere, silahla ateş açıldı. Saldırıyı husumetli olan akrabanın yaptığı iddia edilirken, kurşun isabet eden 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 7 Nisan Cuma günü saat 18.00 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir dernek binası önünde meydana geldi. Dernek binası önünde sohbet eden grubun yanına yaklaşan cerrahi maskeli ve kapüşonlu kişi, kıyafetinin içinden çıkardığı silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği M.Y. ve S.Y. yaralandı.Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, dernek binasından bazıları saldırganı yakalamak için arkasından koştu ancak yakalayamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralandıkları öğrenilen M.Y. ve S.Y. tedavileri için hastaneye kaldırıldı. M.Y. ve S.Y.'yi yaralayan kişinin aralarında husumet olan akrabası olduğu iddia edildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.