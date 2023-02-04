Bahçelievler’deki İETT kazası! Şoför hakime o anları böyle anlatmış

İstanbul Bahçelievler'de durağa dalarak 2 kişinin ölümü çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan İETT şoförünün hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.
İnanılmaz kazadan sonra gözaltına alınan ve 2020'den beri otobüs şoförü olarak çalıştığı öğrenilen Sefer B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmıştı.
Hakimlikteki ifadesinde uyuduğu iddialarını reddeden Sefer B., "Otobüs kullanırken uyumadım. Bir anda tansiyonumdan dolayı gözlerim karardı. Olayın nasıl olduğunu anlayamadım"dedi. Sefer B. aylık gelirini 10 bin lira olarak beywn ederken aracı bir gün dinlenip bir gün kullandığını sabah 05.30'da iş başı yapıp gece teslim ettiğini kaydetti.
Bahçelievler'de önceki gün meydana gelen kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2'si yabancı uyruklu 5 kişi yaralanmıştı.