Bahçelievler’deki İETT kazası! Şoför hakime o anları böyle anlatmış

Hakimlikteki ifadesinde uyuduğu iddialarını reddeden Sefer B., "Otobüs kullanırken uyumadım. Bir anda tansiyonumdan dolayı gözlerim karardı. Olayın nasıl olduğunu anlayamadım"dedi. Sefer B. aylık gelirini 10 bin lira olarak beywn ederken aracı bir gün dinlenip bir gün kullandığını sabah 05.30'da iş başı yapıp gece teslim ettiğini kaydetti.