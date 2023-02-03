Video Yaşam SON DAKİKA: Bahçelievler'deki feci kazanın otobüs içi görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 5 yaralı
SON DAKİKA: Bahçelievler'deki feci kazanın otobüs içi görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 5 yaralı

SON DAKİKA: Bahçelievler'deki feci kazanın otobüs içi görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 5 yaralı

03.02.2023 | 18:02

Son dakika haberleri... İstanbul Bahçelievler'de 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı feci kazanın otobüs içi görüntüleri ortaya çıktı!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Murat Kurum’dan 14 Mayıs mesajı: İstanbul’u beceriksizliğe terk etmeyeceğiz | Video 06:38
Bakan Murat Kurum’dan 14 Mayıs mesajı: İstanbul’u beceriksizliğe terk etmeyeceğiz | Video 03.02.2023 | 18:56
SON DAKİKA: Bahçelievler’deki feci kazanın otobüs içi görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 5 yaralı 00:44
SON DAKİKA: Bahçelievler'deki feci kazanın otobüs içi görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 5 yaralı 03.02.2023 | 18:02
Şişli’de polisi gören şüpheli bonzaiyi sobaya attı | Video 00:57
Şişli'de polisi gören şüpheli bonzaiyi sobaya attı | Video 03.02.2023 | 15:40
TEM otoyolunda ters şeritten giden sürücü kamerada | Video 00:51
TEM otoyolunda ters şeritten giden sürücü kamerada | Video 03.02.2023 | 15:40
Bodrum’da önce hortum çıktı, sonra dolu ve sağanak yağış etkili oldu | Video 04:09
Bodrum'da önce hortum çıktı, sonra dolu ve sağanak yağış etkili oldu | Video 03.02.2023 | 15:17
Osmaniye’de 4.6 büyüklüğünde deprem | Video 01:03
Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem | Video 03.02.2023 | 14:35
‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:56
‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03.02.2023 | 14:20
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı | Video 01:18
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı | Video 03.02.2023 | 14:08
Arkadaşlarının cezaevinden çıkmasını kutlayan grup ortalığı birbirine kattı | Video 01:29
Arkadaşlarının cezaevinden çıkmasını kutlayan grup ortalığı birbirine kattı | Video 03.02.2023 | 14:08
Manisa’da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 00:53
Manisa'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 03.02.2023 | 12:48
İzmir’de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 00:31
İzmir'de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 03.02.2023 | 12:48
Manisa’da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 00:53
Manisa'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 03.02.2023 | 12:31
İzmir’de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 00:31
İzmir'de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 03.02.2023 | 12:31
Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi | Video 01:48
Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi | Video 03.02.2023 | 12:05
Şanlıurfa’da 101 kaçak göçmen yakalandı | Video 03:28
Şanlıurfa’da 101 kaçak göçmen yakalandı | Video 03.02.2023 | 11:51
Gaziosmanpaşa’da otomobil çalmaya çalışan 3 hırsız kamerada | Video 05:10
Gaziosmanpaşa'da otomobil çalmaya çalışan 3 hırsız kamerada | Video 03.02.2023 | 11:39
Silahlarla ve çelik yeleklerle yakaladılar | Video 00:11
Silahlarla ve çelik yeleklerle yakaladılar | Video 03.02.2023 | 11:40
Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı | Video 01:12
Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı | Video 03.02.2023 | 11:40
Hırsız tanıdık çıktı! Bu görüntülerden yakaladılar | Video 00:44
Hırsız tanıdık çıktı! Bu görüntülerden yakaladılar | Video 03.02.2023 | 11:08
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama | Video 00:15
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama | Video 03.02.2023 | 10:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA