Bahçeşehir’de kadın hırsız çetesi kamerada: Sitelere dadandılar!

İstanbul Başakşehir'e bağlı Bahçeşehir'de 3 kadın hırsız site sakinlerinin adeta kabusu oldu. Bahçeşehir'in farklı kısımlarında bulunan lüx sitelere dadanan kadın hırsızlardan 2'si gözcülük yaparken 1'i ise dairelere girerek hırsızlık yapıyor.

İlçede evlere girerek hırsızlık yapan 3 kadının rahat tavırları ise pes dedirtirken bir site içindeki görüntüleri de kameraya yansıdı.

Bahçeşehir'de kadın hırsız çetesi kamerada

ZİYNET EŞYALARINI ÇALIYORLAR

Bahçeşehir'de bulunan sitelerde uygun zamanı kollayan 3 kadın hırsız sitelerde (Bahçeşehir Yuvam, Hayat Park 1) bulunan dairelerde rahat bir şekilde dolanarak ziynet eşyalarına yönelik hırsızlık yapıyor.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan hırsızlıkların ardından mağdur olan vatandaşlar güvenlik kamera görüntüleri ile birlikte karakola giderek kadın çeteden şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin kadın hırsızları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. Hırsızların Başakşehir ilçesine Esenyurt bölgesinden geldiği tahmin ediliyor.