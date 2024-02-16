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Bahçeşehir'de kadın hırsız çetesi kamerada

Bahçeşehir'de kadın hırsız çetesi kamerada

16.02.2024 | 23:18

Bahçeşehir'de lüx sitelere dadadan 3 kadın hırsız kameraya yakalandı. Organize şekilde hareket eden 3 kadından 1'inin dairelere girerek hırsızlık yaptığı 2'sinin ise etrafı kolaçan ettiği belirtilirken ziynet eşyaları çalınan mağdur vatandaşların kadın hırsız çetesinden şikayetçi olduğu ve polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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