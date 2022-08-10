Bahis şebekesinden akılalmaz tezgah! Rolls-Royce, Bentley, Maserati kullanmışlar





HER MESLEKTEN ÜYELERİ VAR

Şebeke içerisinde farklı şirketlerde ve kurumlarda görev yapan iki şirket ortağı, iki genel müdür, bir müşteri ilişkileri yöneticisi, iki kuyumcu, bir sigortacı, bir bilet satış elemanı, iki büro elemanı, iki satış sorumlusu, satış elemanı, konfeksiyon işçisi, bir özel güvenlik, bir müşteri hizmetleri görevlisi, iki iş makinesi operatörü, bir elektrik tesisat ustası, bir pazarlama müdürü, bir muhasebeci, bir barmen, iki kurye, bir bahçıvan ve bir tezgahtar da bulunuyor.