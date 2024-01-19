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Giriş Tarihi: 20.1.2024

Bakandan velilere önemli uyarı: Evlatlarınızla kitap okuyun

20 milyonu aşkın öğrencinin yarıyıl tatili başladı. Mill i Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Çocuklarımızla nitelikli vakit geçirelim. Beraber kitap okuyalım” dedi

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Bakandan velilere önemli uyarı: Evlatlarınızla kitap okuyun
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci için yarı yıl tatili başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokul öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu. Sincan Şehit Ahmet Gözütok İlkokulundaki öğrenciler karnelerini Bakan Tekin'in elinden aldı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Tekin, okul sırasına oturarak çocuklarla sohbet etti. Eğitim öğretim sürecinin mümkün olduğunca sağlıklı yürütüldüğünü dile getiren Tekin, "Öğrencilerin okuma arzularının gelişmesini istiyoruz. Çocuklara iki haftalık tatili mümkün olduğunca okuyarak geçirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.



"BERABER ZAMAN GEÇİRİN"
Velilere de çağrıda bulunan Tekin, "Bütün akademik çalışmalar velilerin, ailenin ve toplumsal ortamın çocukların eğitiminde en az öğretmen ve okul kadar etkin olduğunu gösteriyor. Yani okuldaki çabanın, öğretmenlerin fedakarlığının karşılığını alabilmemiz için çocuklarımızın, aile ortamında, toplumsal yaşamda da eğitimin parçası olduğu bilinciyle hareket edilmesini temin etmemiz gerekiyor. Eğer çocuklarımızın dijital bağımlılığından, hareketsizliğinden, televizyon bağımlılığından, okuma alışkanlıklarından şikayetçiysek size mini bir şans sunuyoruz. Lütfen çocuklarımızla nitelikli vakit geçirelim, beraber kitap okuyalım. Cep telefonlarımızı, internet ve benzer ortamlarımızı az kullanalım" önerilerinde bulundu.
Bakanlık, mevzuat düzenlemeleriyle liselerde sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu. Açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. Bu kapsamda açık liselere, sadece istisnai durumda olan öğrencilerin kayıtları yapıldı. Ayrıca liselerde öğrencilerin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verilerek en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanların bir üst sınıfa geçmesi kararı alındı. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak.

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Bakandan velilere önemli uyarı: Evlatlarınızla kitap okuyun
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