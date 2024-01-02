Bakanlık soruşturma başlattı! İşçilerin yemek ve servisinin kesildiği fabrikada skandal görüntü

Söz konusu fabrikada bir skandal daha yaşandı. İddiaya göre fabrikanın patronu Sadettin Tezcan, işle ilgili bir konu nedeniyle çağırdığı bir işçisine hakaretler savurdu. İşçinin eline vuran Tezcan, kağıtları önce yere ardından işçinin suratına attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.