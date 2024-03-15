Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmıştı: Yasadışı bahis operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.3.2024 23:37 Son Güncelleme: 15.3.2024 23:41

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmıştı: Yasadışı bahis operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli yapılan yasadışı bahis operasyonu kapsamında, 7 ilde düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 60 kişi emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 34'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmıştı: Yasadışı bahis operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ATM'lerden QR Kod ve Cepbank yöntemi ile yasadışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağlayan ve kazancı kripto para borsası vasıtasıyla yurt dışına çıkartarak aklamaya çalışan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 34 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından bir kişi serbest bırakılırken 59 kişi tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 34'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmıştı: Yasadışı bahis operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı | VİDEOHABER

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmıştı: Yasadışı bahis operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı
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