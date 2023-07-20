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Giriş Tarihi: 21.7.2023

Balıklı Rum yeniden doğuyor

Bir yıl önce çıkan yangında büyük hasar alan Balıklı Rum Hastanesi’nin tarihi İhtiyarhane binasının restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor. Binanın yıl sonunda hizmete girmesi bekleniyor

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Balıklı Rum yeniden doğuyor
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin İhtiyarhane binasında kalan yaşlılar ve hastalar 4 Ağustos 2022'de çıkan yangın nedeniyle başka hastanelere götürüldü. Tarihi bina yangın sonucu ağır hasar aldı. Yangında yıllara meydan okuyan tarihi binanın çatıları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Valiliği ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından binanın restorasyonu için çalışma başlatıldı.



11 aydır titizlikle sürdürülen tadilat ve restorasyon çalışmalarında yavaş yavaş sona gelindi. Valilik tarafından ihale edilen tadilat çalışmaları kapsamında dış cephe ve çatı saçak alt kısmını içeren tadilatın yüzde 98'lik bölümü tamamlandı. Binanın içinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda elektrik tesisatının yüzde 60'ı yapıldı. Binanın tarihi olması ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalar kapsamında çatı tamamen kapatıldı. Restorasyon ile tadilat çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.



Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Konstantin Yuvanidis "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yangın sonrası verdiği talimatla o dönemin valisi şimdiki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a ve görevinin başına geçer geçmez bizi ziyaret edip inşaat çalışmalarını inceleyen Vali Davut Gül'e, kötü zamanda yanımızda olduklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu yapının kurtarılmasından dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Yıl sonuna kadar bitirilmesini planlıyoruz" dedi.

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Balıklı Rum yeniden doğuyor
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