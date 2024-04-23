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Giriş Tarihi: 23.4.2024 17:55 Son Güncelleme: 23.4.2024 18:06

Balkan Spor ve Altınayspor'dan 23 Nisan etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Balkan Spor ve Altınayspor kulübü maçında, sporcular hakemden görevi alarak hem başlama düdüğünü çaldı hem de santra vuruşunu yaptı.

SABAH
Balkan Spor ve Altınayspor’dan 23 Nisan etkinliği

İstanbul Balkan Spor ve Altınayspor kulübüyle 2.Amatör 13 gruptaki A Takım maçında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 11- 12 yaş gruplarından altyapı'daki sporcular hakemden görevi alarak hem başlama düdüğünü çaldı hemde santra vuruşunu yaptı.

İstanbul Balkanspor kulüp başkanı Tamer Arslan, "Bu önemli günde onların yanında olmak, özgüvenlerini yukarılara taşıyabilmek ve sporu sevdirmek için Balkanspor yönetimi olarak desteklemekteyiz. Gelecek nesillerimizi yetiştirmek ve iyi bir birey olabilmeleri için her zaman yanlarında olacağız. Geleceğimiz çocuklarımızdır" ifadelerini kullandı.

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Balkan Spor ve Altınayspor'dan 23 Nisan etkinliği
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