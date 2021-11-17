Baltalı park yeri kavgası davasında istenen ceza belli oldu

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde 18 Ekim 2020'de Mesut, Cemal ve Murat Özçelik kardeşler park yeri meselesi nedeniyle komşuları ile tartışmaya başlamıştı. Kavgaya dönen tartışmada Özçelik ailesi komşuları Asiye, Mevlüt ile Atakan Çakır'a balta ve sopalarla saldırmıştı. Olaya ilişkin Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan Cemal Özçelik, Mesut Özçelik ve Murat Özçelik geldi. Duruşmada müşteki Mevlüt Çakır ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mevlüt Çakır mahkemedeki ifadesinde "Şikayetim devam etmektedir. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

14 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada "Olay tarihinde sanıkların garajlarının önüne müştekilere ait bir aracın park edilmesi nedeniyle taraflar arasında bir tartışma başlamış ve bu tartışma kavgaya dönüşmüştür. Kavga esnasında Mesut Özçelik cebinden anahtar olduğu düşünülen bir nesneyi çıkararak Cemal Özçelik'e vermiş ve Cemal Özçelik anahtarı aldıktan sonra olay yerinden ayrılmıştır. Daha sonra Cemal Özçelik olay yerine elinde balta ve sopalarla geri gelmiş ve sopaları diğer sanıklar Mesut Özçelik ve Murat Özçelik'e dağıtmıştır. Cemal Özçelik baltanın ters kısmı ile; diğer sanıklar Murat ve Mesut ise elindeki sopalarla müşteki Mevlüt Çakır'a vurmaya başladıkları, kavga esnasında Cemal'in diğer müşteki Asiye'ye baltanın arka kısmıyla vurduğu ve Murat ile Mesut'un bir diğer müşteki Şerif Atakan'a elindeki sopalarla vurdukları ve yaraladıkları adli tıp raporu ile belirtilmiştir. Bilirkişi raporuna göre ise olayın başlangıcında tarafların tartıştığı ve birbirlerini ittikleri tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Duruşma savcısı 3 sanık hakkında da haksız tahrik indirimlerinin uygulanarak "haksız tahrik altında silahla kasten yaralama" ve "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 2'şer yıl 9'ar aydan 14'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

"ÖLDÜRME KASTIMIZ YOKTU"

Mütalaaya karşı savunmasını yapan Cemal Özçelik "Hiçbir şekilde öldürme kastımız yoktu. Ben kimseyi öldürmeye kast etmedim. Canımı kurtarmanın derdindeydim. Kendimize yeni bir sayfa açmıştık şimdi evimizi ocağımızı terk ettik" dedi.

"KARŞI TARAF KADAR BİZ MAĞDUR OLDUK"

Mesut Özçelik duruşmadaki savunmasında "Böyle bir olaya istemeyerek karıştığım için pişmanım. Kendimizi korumak için bu olaya karıştık. Dosyaya sunulan kamera kayıtları kesilerek karşı tarafça sunulmuştur. Bize hakaret edip bu olaya sürüklemişlerdir. Buna ilişkin görüntü kayıtları yoktur. Tazminat dosyasına delil elde edebilmek için bu olayı planlayıp tasarlamışlardır. Bizim öldürme kastımız olsa ruhsatlı silahlarımız var bunları yanımızda getirirdik. İstemeyerek de olsa böyle bir olaya karıştığım için pişmanım. Karşı taraf kadar bizde mağdur olduk. Zira 10-15 kişi bize saldırdı. Ceza evinde yattık bizde mağdur olduk" şeklinde konuştu.

"BU OLAY BİZE DÜZENLENMİŞ BİR KOMPLODUR"

Murat Özçelik ise "Köyden gelen eşyaları oraya bırakmak için gitmiştik. Karşı tarafın kameraları bizim dükkana çevrilmiş ve odaklanmış olması şüphe uyandırıyor. Bu olay bize düzenlenmiş bir komplodur. Biz evimizi ocağımızı terk etmek zorunda kaldık. Kendileri ile bir husumetimiz yoktur. Kamera görüntüleri kesilerek dosyaya sunulmuştur. Karşı taraf delil karartmıştır. Ben olayın başında aralarını ayırmaya çalıştım. Bana da saldırınca olay bu boyuta geldi" diyerek pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti sanıkların mütalaaya karşı detaylı savunma yapabilmeleri için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Heyet Cemal Özçelik hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına da karar verdi.