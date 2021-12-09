Baltalı park yeri kavgası davasında karar açıklandı

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde 18 Ekim 2020'de Mesut, Cemal ve Murat Özçelik kardeşler park yeri meselesi nedeniyle komşuları ile tartışmaya başlamıştı. Kavgaya dönen tartışmada Özçelik ailesi komşuları Asiye, Mevlüt ile Atakan Çakır'a balta ve sopalarla saldırmıştı. Bir önceki duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik'in 'haksız tahrik altında silahla kasten yaralama' ve 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 9 aydan 14 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep etmişti. Mahkeme heyeti kararını verdi. Heyet Mesut, Cemal ve Murat Özçelik hakkında 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına hükmetti.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik hazır bulunurken, taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

KAMERA KAYITLARINI KESMİŞLER

Mesut Özçelik savunmasında "Böyle bir olaya istemeyerek de olsa pişmanım. Mütalaaya katılmıyorum. Suçun fikir ve eylem birliği içerisinde gerçekleştirilmiş olması mümkün değil. Bize küfür etmelerini de biz mi tasarladık. Araçlarını biz mi bizim kapının önüne çektik. Bu durumlar olmasaydı bu olay yaşanmayacaktı. Araçlarını çekmelerini söyledik bunun karşılığı küfür olmamalı. Biz oraya sadece eşya bırakmaya geldik. Karşı taraftakiler kamera kayıtlarını kesip sadece bizim olduğumuz tarafı vermiş. Biz işinde gücünde olan insanlarız. Beraatımı istiyorum" dedi.

"BU OLAY OLMASIN DİYE YILLAR ÖNCE EVİMİZİ TERK ETTİK"

Sanık Cemal Özçelik ise, "İstemeden de olsa bu olaya karıştık. Bu olay olmasın diye yıllar öncesinde evimizi barkımızı terk ettik. Kin gütme durumu söz konusu değildir. Biz kendimize temiz bir sayfa açtık. 10-15 kişilik grup üzerimize geldiğinde kendimizi savunmak zorunda kaldık" diyerek savunmada bulundu.

"KARŞI TARAF DEMİR VE SOPALARLA SALDIRDI"



Diğer sanık Murat Özçelik pişman olduğunu vurgulayarak "Olay günü köyden getirdiğimiz eşyaları dükkana bırakmak için gelmiştik. Ancak karşı tarafın küfürleri ve tahrikleri sonucunda böyle olaylar yaşandı. Karşı taraftakiler demir ve sopalarla bize saldırdılar. Kardeşlerim de beni ve kendilerini korumak zorunda kaldılar. Bu olay kesinlikle tasarlanmış olamaz" dedi.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ



Mahkeme heyeti sanıklar Mesut, Cemal ve Murat Özçelik hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Sanıklar hakkında 2 bin 240 lira da adli para cezasına hükmedildi.