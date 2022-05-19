Bandırma Vapuru'nun kaptanının torunu SABAH'a konuştu: "Kalbi kırık gözü açık gitti"





BOĞAZ'IN ÇIKIŞINDAKİ FIRTINA VE KARADENİZ DALGALARI ZORLADI

Kaptan İsmail Hakkı Durusu da, zamanında bu dilden dile yayılan bu anlatılardan rahatsız olmuş ve "Vapurun pusulası da hızölçeri de tamamdı, ben de acemi değildim" demek zorunda kalmıştı. Ancak bu anlatılar ne kadar gerçeği yansıtıyordu?