Barışmak için çağırdı ‘aldattın’ deyip öldürdü





Karakola götürülen Mahmut Elen, eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu anlatarak, kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Elen, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.