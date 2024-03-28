Başakşehir’de hafriyat kamyonu dehşeti: 2 yaralı var!

Kazada, Hüseyin Şirinyer ve kamyon şoförü Cemil Çakmaklı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan iki şoföre ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü.Kazayı gören Davut Kiraz, "Kamyonetin freni tutmayınca ışıklarda bekleyen kamyona çarptı. Kamyonda taksiyi sıkıştırdı. 2 şoförde yaralandı. Kamyon şoförünün durumu daha ağırdı" dedi. Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluşurken cadde bir süre trafiğe kapatıldı...