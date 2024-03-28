Video Yaşam Başakşehir'de kamyonet hafriyat kamyonuna çarptı; 2 yaralı | Video
Başakşehir'de kamyonet hafriyat kamyonuna çarptı; 2 yaralı | Video

Başakşehir'de kamyonet hafriyat kamyonuna çarptı; 2 yaralı | Video

28.03.2024 | 15:19

BAŞAKŞEHİR'de şoförünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yokuş aşağı hızla ilerleyerek kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ve otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 şoför ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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Kaza, Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Şirinyer, idaresindeki kumaş yüklü kamyonet ile yokuş aşağıya ilerlediği sırada bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetti. Yokuştan hızla aşağı giden kamyonet, karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen hafriyat kamyonu ve otomobile çarparak durabildi. Kazada, Hüseyin Şirinyer ve kamyon şoförü Cemil Çakmaklı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan iki şoföre ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü.

Kazayı gören Davut Kiraz, "Kamyonetin freni tutmayınca ışıklarda bekleyen kamyona çarptı. Kamyonda taksiyi sıkıştırdı. 2 şoförde yaralandı. Kamyon şoförünün durumu daha ağırdı" dedi.

Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluşurken cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

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