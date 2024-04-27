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Video Yaşam Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı: O anları gözyaşlarıyla anlattı | Video
Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı: O anları gözyaşlarıyla anlattı | Video

Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı: O anları gözyaşlarıyla anlattı | Video

27.04.2024 | 14:14

Sakarya’nın Karasu ilçesinde evinin bahçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı olayı gözyaşlarıyla anlattı.

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Köpeklerin, beslediği kedisine saldırdığını ve kendisinin de kollarını ısırdığını söyleyen Arife Çakır yetkilere seslenerek başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Karasu'nun Yalı Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde yaşandı. Evinin bahçesine giren birçok köpeğin, beslediği kedisine saldırısına engel olmak isteyen Arife Çakır, yaşadığı talihiz olayı gözyaşları içinde anlattı. Kollarından yara alan Çakır ve mahalle sakinleri, başıboş köpekler için yetkililere seslendi.

"Hayvancağızın bağırması içler acısıydı"
Kedisini, köpeklerden kurtarmak için müdahale ettiği esnada kendisinin de saldırıya uğradığını ifade eden Arife Çakır, "Kedimin peşinden koşunca, köpekler bana da saldırdı. Kediyi ben çekiyorum, köpekler de çekiyor. Hayvancağızın bağırması içler acısıydı. Köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Kapıya çıkamıyoruz, bakkala gidemiyoruz. Çocuklar korkuyor. Hayvanların ölmesini istemeyiz. Ama kedilerimizi boğuyorlar, bize saldırıyorlar. Komşular da köpeklerin toplatılmasını istiyor" dedi.

"BELEDİYE HİÇBİR ŞEY YAPMADI"
Mahalle sakinlerinden Zeki Karaman ise, "Belediyeyle birkaç sefer görüştük. Yapabilecekleri bir şeyin olmadığını söylediler. Hiçbir şey yapılmadı. Emniyeti aradık, kanuni olarak yol gösterdiler ama belediye ellerinden geleni yapacaklarını söylemelerine rağmen hiçbir şey yapmadılar. Köpekler saldırıyor. Bu hayvanlar başıboş bırakılmasın, bir yere toplansın istiyoruz" diye konuştu.
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