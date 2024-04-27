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Video Yaşam Diyarbakır’da İtalyan öğrencileri hedef alan gruba ‘rötar’ operasyonu: 5 gözaltı | Video
Diyarbakır’da İtalyan öğrencileri hedef alan gruba ‘rötar’ operasyonu: 5 gözaltı | Video

Diyarbakır’da İtalyan öğrencileri hedef alan gruba ‘rötar’ operasyonu: 5 gözaltı | Video

27.04.2024 | 15:08

Erasmus Projesi kapsamında Diyarbakır’a gelen İtalyan öğrencinin telefonunu çalan hırsızlara “rötar” operasyonu düzenlendi. Hatıra için çekilen videodan tespit edilen 5 şüpheli, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Erasmus Projesi kapsamında 10 kişilik İtalyan grup Diyarbakır'a geldi. Kafile, Sur ilçesinde tarihi Ongözlü Köprüde hırsızların hedefi oldu. Davul zurna eşliğinde halay çeken İtalyanlara yaklaşan hırsızlar, bir turistin cebinden cep telefonu çaldı.

Linda Ugolini (19) cep telefonunun olmadığını fark etti. Ugolini, telefonunu düşürdüğünü zannetti fakat, halay anını videoya çeken arkadaşı görüntülerde yankesiciyi fark etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, videoyu inceleyerek telefonu çalan şüpheli ile ilgili araştırmalara başladı.

Tarihi surlar içerisinde yankesicilerin izini süren ekipler, uçuştan bir gün önce şahısları tespit etti.

Ekipler, telefonu çalan 3 şahsı ve telefonu sattıkları 2 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda cep telefonu ele geçirilerek sahibine uçuşa bir gün kala teslim edildi.

Linda, görevlilere teşekkür ederek ev sahibi Türk arkadaşlarına ilgileri için memnuniyetini ilettiği kaydedildi.

Başka hırsızlık olaylarına da karıştığı tespit edilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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