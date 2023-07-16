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Giriş Tarihi: 16.7.2023 13:21 Son Güncelleme: 16.7.2023 13:23

Başkan Erdoğan’dan Necmettin Öğretmen paylaşımı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ı andı…

Başkan Erdoğan’dan Necmettin Öğretmen paylaşımı

Başkan Erdoğan, "Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum. Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’dan Necmettin Öğretmen paylaşımı
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