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Giriş Tarihi: 14.1.2022 23:13 Son Güncelleme: 14.1.2022 23:17

Başkan Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalan iki kişi tutuklandı

DHA
Başkan Erdoğan’ın hediye ettiği bisikleti çalan iki kişi tutuklandı

İstanbul’da Sultangazi'de Başkan Erdoğan tarafından bir çocuğa hediye edilen bisikleti çalan iki şüpheli tutuklandı

Sultangazi'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalan 2 kişi polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, 11 Ocak Salı günü Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye edilen bisikletin çalındığı yönünde sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Hem hırsızları yakaladılar hem bisikleti buldular | Video

Hırsızlığın yapıldığı adres ve çevresinde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bisikleti çalan kişilerin Enver G.(30) ve Burak A.(29) olduğunu tespit etti. Şüpheliler bugün Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çaldığı bisiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi. Şüphelilerin bisikleti çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaşma anı kameralarca görüntülendi.

Enver G. ve Burak A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Başkan Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalan iki kişi tutuklandı
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