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Giriş Tarihi: 21.2.2024 12:57

Batuhan A denizin 51 metre derinliğinde batık olarak kalacak

Marmara Denizinde batan Batuhan A. isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde de aralıksız sürdürülüyor. Yaklaşık 800 personelin katıldığı ve SAS komandolarının da destek verdiği çalışmalar havadan, karadan, denizden devam ederken, Marmara'nin derin sularına gömülen geminin ise denizden çıkarılmayacağı ve batık olarak kalacağı öğrenildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Batuhan A denizin 51 metre derinliğinde batık olarak kalacak

Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında Bin 250 ton mermer tozu yükü ile 15 Şubat sabahı batan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, 4 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. Dün ise ilk kez dalış yapan SAS komandoları Mustafa Tutuk'un cansız bedenine ulaşmıştı.

Aramalarda 7'nci güne girilirken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaklaşık 800 personel havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara SAS komandoları dahil toplam 30 dalgıç destek veriyor.

BATIK OLARAK KALACAK

Denizin 51 metre derinliğinde deniz tabanına oturan 69 metrelik yük gemisi Batuhan A, bulunduğu yerden cikarilmayacak. Yük gemisi battığı yerde batık olarak kalacak.

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Batuhan A denizin 51 metre derinliğinde batık olarak kalacak
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