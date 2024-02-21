Video Haber Batan gemide makine dairesi taranıyor: Kısa boylu dalgıçlar devrede
Batan gemide makine dairesi taranıyor: Kısa boylu dalgıçlar devrede

Batan gemide makine dairesi taranıyor: Kısa boylu dalgıçlar devrede

21.02.2024 | 19:18

Batuhan A. gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden hızla devam ediyor. Batan gemi içindeki aramalarda ise makine dairesinin dar olması nedeniyle kısa boylu dalgıçlar devreye girdi. Batık gemiye 20'nci dalış yapıldı.

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