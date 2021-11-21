‘Bay Hipnotize’den 4 milyonluk vurgun





Ankara, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Kocaeli'nde çok sayıda kişiyi mağdur etti. Yaptığı vurgun ise iddialara göre 4 milyon lira... Telefon konuşmalarında mağdurlara telsiz sesi dinleten ve karşısındaki kişileri hipnotize eden Yüksel B.'nin "Tehdit, adam yaralama, yağma ve dolandırıcılık" başta olmak üzere farklı suçlardan 12 kaydı bulunuyor.