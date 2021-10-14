Berat suda boğulmamış cinayete kurban gitmiş! 9 yaşındaki çocuğu biberlerini yediği için öldürmüş

"GÜLMEYİ UNUTTUM"

Yavrusunu toprağa verince adeta dünyası başına yıkılan acılı Songül Kılıç, "İlk ifadeyi verdikten sonra eve gelmiş. Sonrasında vicdan yapıp, polise gidip 'Berat bana küfür etti onun için ondan gıcık aldım ve onu sulama kanalına götürüp bıraktım' diye her şeyi itiraf etmiş. Bir insan hayvana bu kadar merhametliyken bunu bir insana yapmış. Oğlumun mevlidine gelip başsağlığı dilediler. Babasıyla gelip başköşede otururdular daha sonra kendisi, annesi ve babası gelip 'başın sağ olsun' dediler.